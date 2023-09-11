Врач назвала овощ, которые обязательно нужно употреблять осенью

Обязательно включите его в свой рацион.

Внесение разнообразных и цветных продуктов в наш рацион является важным аспектом. В частности, осенним угощением могут стать баклажаны.

Медицинский эксперт подчеркивает, что баклажаны ценны за содержание клетчатки, которая помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и предотвратить запоры.

Кроме этого, баклажаны обладают высоким содержанием витаминов B6 и C, а также калия, которые играют важную роль в укреплении иммунной и нервной систем, а также поддержании здоровья кожи. Калий, в свою очередь, помогает сбалансировать уровень натрия в организме, способствуя нормализации кровяного давления.

Эксперт также указывает на то, что содержащиеся в баклажанах вещества эффективно снижают уровень сахара и плохого холестерина в крови, что является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Обратите внимание, что баклажаны также содержат ценные антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают снизить риск развития онкологических заболеваний желудка, молочной железы и прямой кишки.

Таким образом, введение баклажанов в рацион является полезным и позволяет получить множество питательных веществ и антиоксидантов, способствующих поддержанию здоровья.

Ранее врачи объяснили, почему нельзя есть картофель — 5 опасных факторов.