Врач назвала причины холодных ног зимой

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваши ноги всегда холодные зимой? Возможно, у вас одно из следующих заболеваний.

В холодный день организм реагирует на понижение температуры сужением кровеносных сосудов в конечностях. Хотя холодные ноги не являются поводом для беспокойства, если ваши ноги постоянно холодные, это может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем.

Доктор Притам Мун, врач-консультант больницы Вокхардт в Мумбаи, рассказала HealthShots, что холодные ноги могут быть вызваны некоторыми заболеваниями.

1. Плохая циркуляция

Это одна из самых частых причин холода в ногах зимой. Когда температура падает, тело работает, чтобы сохранить тепло. Таким образом, кровеносные сосуды сужаются, чтобы ограничить кровообращение в основной части вашего тела, и ноги могут стать холодными.

2. Анемия

Это происходит, когда в организме слишком мало нормальных эритроцитов. Это может быть связано с дефицитом железа, витамина B12 или даже с хроническим заболеванием почек. Таким образом, многие люди склонны испытывать холодные ноги.

3. Сахарный диабет

У вас диабет? Тогда вам нужно быть осторожным, так как у вас могут быть проблемы с кровообращением, особенно в ногах или руках. Ненормальный уровень сахара в крови может вызвать сужение артерий и снижение кровоснабжения тканей, что приводит к холодным ногам.

4. Диабетическая периферическая невропатия

Те, у кого диабетическая периферическая невропатия, форма повреждения нервов, также могут иметь холодные ноги.

5. Гипотиреоз

Гипоактивная щитовидная железа производит низкий уровень гормона щитовидной железы, что негативно влияет на обмен веществ. Таким образом, кровообращение, сердцебиение и температура тела также страдают, что приводит к холодным ногам.

6. Заболевание периферических артерий (ЗПА)

Холодные руки и ноги — особенно у пожилых людей — также могут быть вызваны ЗПА, которое возникает, когда артерии сужаются или блокируются по мере того, как бляшки постепенно формируются внутри стенок артерий.

Если холодные ноги сопровождаются дополнительными симптомами, такими как изменение цвета кожи, онемение или покалывание, открытые язвы или волдыри, а также стянутая или затвердевшая кожа, немедленно обратитесь к врачу.

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