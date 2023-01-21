Врач перечислила основные мифы, касающиеся употребления кофе

Миллионы людей не представляют свое утро без чашечки бодрящего кофе, потому что этот напиток обладает тонизирующим эффектом, привлекает приятным ароматом и повышает настроение. Но вокруг его употребления существует множество мифов.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, многие считают будто для заваривания кофе нужен только кипяток. На самом деле, если температура воды будет превышать 95 градусов Цельсия, то напиток может горчить или отдавать такой привкус.

Еще существует миф о том, что кофе обезвоживает организм. Но это утверждение ошибочно, потому что вода нейтрализует обезвоживающий эффект кофеина.

Также многие считают, что чашка кофе помогает протрезветь. Но напиток может лишь оказать бодрящий эффект, если у человека произошла интоксикация, но он никак не помогает нейтрализовать действие алкоголя.

Следующий миф — кофе помогает избавиться от лишних килограмм. Врач говорит, что кофеин совсем немного ускоряет метаболизм, но этого недостаточно для долгосрочного и существенного уменьшения веса.

И самый распространенный миф — кофеин вызывает сильную зависимость. По словам Марии Вороненко, в этом есть только доля правды, поскольку вещество стимулирует нервную систему, а значит, вызывает определенную зависимость.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Гетеборгского университета более 20 лет изучали влияние кофе на здоровье. За это время они также выяснили, как правильно готовить этот напиток и как категорически нельзя.