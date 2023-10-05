Врач рассказал, почему следует отказаться от растворимого кофе

Этот кофе почти не содержит кофеина, зато в своем составе имеет другие вещества.

Кофе является одним из самых популярных и вкусных напитков в мире, однако, врач-гастроэнтеролог Артур Бернацкий настоятельно не рекомендует употреблять растворимый кофе, потому что он способен навредить.

Об этом сообщает Mir 24.

По словам специалиста, люди, которые пьют кофе "три в одном", не тонизируются, а засыпают. А все дело в том, что растворимый кофе почти не содержит кофеина, зато в своем составе имеет теобромин и кофейную кислоту, которые вызывают сонливость.

Артур Бернацкий отметил, что действие напитка, конечно, зависит от его дозировки. Брожение в желудочно-кишечном тракте может вызвать даже натуральный кофе с добавлением сливок или молока, а данный процесс может активно участвовать в развитии патогенной микрофлоры. Следствием могут стать интоксикация и расстройство пищеварительной системы.

"Также кофеин стимулирует выработку желудочного сока, секреторную способность поджелудочной железы", – добавил эксперт.

"Курсор" писал ранее, что некоторые специалисты говорят о том, что кофе может нести пользу организму. К примеру, помогает предотвратить диабет 2 типа и ускоряет снижение веса, но также он может быть опасен для здоровья.