Врач рассказала, в чем польза и опасность минеральной воды

В составе минеральной воды содержится кальций, хлор, фосфор и другие вещества.

Минеральная вода, которую добывают из специальных источников, многие пью из-за ее лечебных свойств, поскольку такая вода содержит большое количество ценных микроэлементов. Но злоупотреблять ею категорически нельзя.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По ее словам, минеральная вода содержит кальций, хлор, фосфор, магний, калий, карбонаты, а также является полезным источником магния, регулирующего нервную систему, уровень сахара в крови и АД. За счет кальция она способствует здоровью костей, улучшает пищеварение, поскольку содержит сульфат магния и натрия.

Более того, минеральная вода укрепляет здоровье сердца, поскольку снижает уровень холестерина, а за счет магния сокращает риск развития ишемической болезни сердца.

Однако чрезмерное употребление минеральной воды вызывает побочные эффекты.

Мария Вороненко подчеркнула, если минералка содержится в пластиковой бутылке, возникает риск переноса химических веществ из пластика в воду. А еще в газированной минеральной воде имеется угольная кислота, провоцирующая вздутие желудка и кишечника.

«Курсор» писал ранее, что ученые в ходе исследования проверили, влияет ли количество воды на развитие хронических заболеваний и продолжительность жизни. Поэтому, если хотите долго выглядеть молодо, обязательно примите во внимание новые выводы ученых.

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