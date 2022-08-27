Какие витамины необходимы организму, чтобы сбросить лишний вес

Медики перечислили основные витамины, которыми нужно обогатить организм тем, кто хочет избавиться от лишних килограмм.

Многие люди страдают лишним весом, и это ведь не только эстетическая проблема. Избыточные килограммы могут спровоцировать ряд заболеваний и вызвать психологический дискомфорт. Эксперты назвали витамины, которыми стоит обогатить организм тем, кто хочет похудеть.

Об этом сообщает Ukr.media.

Медики рекомендуют употреблять продукты, которые содержат витамины группы В, потому что они улучшают пищеварение. За счет них еда будет перевариваться хорошо, а процессы очищения происходить своевременно.

Также при похудении организм стоит обогатить витаминами С, потому что они укрепляют иммунную систему, и благодаря элементу жировые отложения окисляются. На этом и основывается процесс похудения.

Еще тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно добавить в рацион продукты, богатые витамином D. Его можно найти в жирных сортах рыбы, яичном желтке, грибах. Этот элемент регулирует уровень инсулина и растворяет поступающие с пищей жиры.

«Курсор» писал ранее, что нутрициолог Анна Макарова назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время, потому что они не принесут результат.

Еще мы писали, чтобы похудеть, стоит добавить в свой рацион арахис. В новом исследовании эксперты пришли к выводу, что употребление слегка подсоленного арахиса два раза в день перед едой помогает снизить вес и нормализовать артериальное давление.