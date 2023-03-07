Врачи-диетологи составили список пищевых привычек, замедляющих старение

Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Известный американский диетолог Рональд Смит советует, прежде всего, ограничить потребление сахара. Еще важнее избегать продуктов, в которых он находится в избытке — печенья, тортов, пирожных.
Диетолог Лиза Янг рекомендует включить в рацион побольше фруктов и овощей, в частности, ягод, цитрусовых, зелени, моркови и сладкого перца. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения, уточнила специалист.
Кроме того, она советует заменить мясо растительными источниками белка. По словам эксперта, добавление большего количества растительной пищи может замедлить процесс старения за счет снижения уровня холестерина, стабилизации уровня сахара в крови и уменьшения воспалений в организме, отметила Янг.
Она напомнила о важности потребления достаточного количества воды, а также продуктов, в которых она содержится: огурцов, кабачков, помидоров, клубники и арбузов.Одной из самых больших проблем, связанных со старением организма, является обезвоживание. Врач объясняет, что по мере того, как мы стареем, многие системы, на которые мы полагаемся, чтобы поддерживать водный баланс, начинают деградировать, например, почки, а некоторые распространенные возрастные лекарства могут вызывать увеличение потери воды.
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