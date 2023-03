Врачи-диетологи составили список пищевых привычек, замедляющих старение

Американские диетологи совместно составили список главных рекомендаций по питанию, которые позволят замедлить старение и укрепить здоровье.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Врачи настаивают на том, что несмотря на неизбежность возрастных изменений, существуют определенные привычки в еде и образе жизни, которые могут помочь сделать этот процесс более плавным и медленным.

Известный американский диетолог Рональд Смит советует, прежде всего, ограничить потребление сахара. Еще важнее избегать продуктов, в которых он находится в избытке — печенья, тортов, пирожных.

Он также советует с возрастом есть меньше красного мяса, но обязательно включить рыбу в рацион. Она богата Омега-3 кислотами, которые защищают организм от болезней и помогают при проблемах с сердцем, депрессии и даже раке, подчеркнул врач.