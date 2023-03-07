Врачи-диетологи составили список пищевых привычек, замедляющих старение

20:02, Сегодня
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Фото: canva.com

Правильный рацион, исключение из рациона вредных продуктов и графики питания способны надолго отсрочить наступление старости, уверены специалисты.

Американские диетологи совместно составили список главных рекомендаций по питанию, которые позволят замедлить старение и укрепить здоровье.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Врачи настаивают на том, что несмотря на неизбежность возрастных изменений, существуют определенные привычки в еде и образе жизни, которые могут помочь сделать этот процесс более плавным и медленным.

Известный американский диетолог Рональд Смит советует, прежде всего, ограничить потребление сахара. Еще важнее избегать продуктов, в которых он находится в избытке — печенья, тортов, пирожных.

Он также советует с возрастом есть меньше красного мяса, но обязательно включить рыбу в рацион. Она богата Омега-3 кислотами, которые защищают организм от болезней и помогают при проблемах с сердцем, депрессии и даже раке, подчеркнул врач.

Диетолог Лиза Янг рекомендует включить в рацион побольше фруктов и овощей, в частности, ягод, цитрусовых, зелени, моркови и сладкого перца. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения, уточнила специалист.

Кроме того, она советует заменить мясо растительными источниками белка. По словам эксперта, добавление большего количества растительной пищи может замедлить процесс старения за счет снижения уровня холестерина, стабилизации уровня сахара в крови и уменьшения воспалений в организме, отметила Янг.

Она напомнила о важности потребления достаточного количества воды, а также продуктов, в которых она содержится: огурцов, кабачков, помидоров, клубники и арбузов.Одной из самых больших проблем, связанных со старением организма, является обезвоживание. Врач объясняет, что по мере того, как мы стареем, многие системы, на которые мы полагаемся, чтобы поддерживать водный баланс, начинают деградировать, например, почки, а некоторые распространенные возрастные лекарства могут вызывать увеличение потери воды.

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