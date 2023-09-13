Врачи назвали четыре продукта, которые содержат большое количество сахара

Некоторая еда, которая кажется здоровой, действительно может вам навредить.

Избыточное потребление сахара может иметь серьезные негативные последствия для вашего здоровья. Даже если вы стараетесь ограничить его потребление, все равно можно найти неожиданные источники сахара.

Об этом пишет "Everyday Health".

Ароматизированный йогурт

Йогурт может показаться полезным продуктом для здорового питания, но это не всегда так. Виды йогурта с фруктовыми добавками могут содержать больше сахара, чем свежие фрукты. Если вам хочется сладкого йогурта, лучше приобрести натуральный йогурт и добавить в него свежие фрукты, корицу и другие специи.

Консервированный суп

Даже в некондиционной консервированной пище, такой как супы, может быть много сахара. Кроме того, следует обратить внимание на содержание натрия, которое может превышать рекомендуемую норму. Особенно много сахара содержится в томатных супах - некоторые концентраты могут содержать до 20 граммов сахара на порцию.

Фруктовый сок

Магазинные фруктовые соки, которые вы покупаете, чтобы повысить свое здоровье, могут быть избыточно сладкими из-за высоких уровней сахара. Однако не все фруктовые соки одинаково полезны: некоторые из них содержат только натуральные соки без добавленного сахара.

Сухофрукты

Сухофрукты кажутся здоровой альтернативой сладостям, считается, что они полезны для зубов, кожи и организма в целом. Однако некоторые сухофрукты могут содержать не только естественные сахара, но и добавленные сахара. Поэтому, при выборе сухофруктов, рекомендуется обращать внимание на содержание сахара и предпочитать продукты без добавок.

Напомним, медики развенчали самые популярные мифы о сахаре - вреден ли этот продукт.