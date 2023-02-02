Врачи назвали признаки слишком высокого кровяного давления

Вашей крови требуется определенное давление, чтобы эффективно прокачивать ее через ваше тело, но когда это давление становится слишком высоким, оно может нанести значительный ущерб вашим артериям и кровеносным сосудам. Когда у вас хронически высокое кровяное давление, оно может оказывать большое давление и трение на ваши кровеносные сосуды и приводить к скоплению бляшек на их стенках. Чем больше бляшек образуется, тем более узкими становятся ваши кровеносные сосуды, что затрудняет эффективное перекачивание крови.

Важно опередить высокое кровяное давление до того, как появятся симптомы — хотя неконтролируемые факторы, такие как генетика, могут сделать вас предрасположенными, лучший способ предотвратить высокое кровяное давление — это вести здоровый образ жизни. «Ожирение, диабет, малоподвижный образ жизни, плохое питание, чрезмерное употребление алкоголя, курение и генетика способствуют риску гипертонии», — говорит порталу SheFinds доктор Рэнд Макклейн, главный врач медицинский директор LCR Health.

Возможно, самое удивительное в высоком кровяном давлении то, что, возможно, у вас вообще не будет никаких его «признаков». По этой причине высокое кровяное давление часто называют тихим убийцей. Тем не менее, есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, включая одышку.

Одышка и другие признаки высокого кровяного давления

«Высокое кровяное давление часто не имеет симптомов, но некоторые предупреждающие признаки могут оповестить вас о возможности его наличия», — говорит порталу SheFinds Сони Шерпа, доктор медицинских наук из Nature’s Rise. Среди этих предупредительных признаков она называет головные боли, боль в груди, носовые кровотечения, головокружение, помутнение зрения и одышку.

Одышка может быть особенно красноречивым признаком, если вы в остальном физически здоровы: «Некоторых может удивить тот факт, что, несмотря на относительную физическую форму, человек может испытывать одышку из-за гипертонии», — говорит доктор Макклейн. Если вы обнаружите, что у вас постоянно возникает одышка, возможно, стоит поговорить с врачом и спросить о следующих шагах, чтобы выяснить, что может быть причиной.

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