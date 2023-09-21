Врачи назвали продукты и напитки, которые могут усилить головную боль

Людям, страдающим мигренью, нужно исключить их из рациона.

Врачи рекомендуют обращать внимание на уровень стресса и беспокойства, так как они также могут вызывать приступы мигрени.

Об этом сообщает "Express".

Чтобы снизить вероятность возникновения головных болей, рекомендуется принять здоровый образ жизни. Включите в свой рацион сбалансированное питание и уделите время для физических упражнений.

Если у вас есть подозрения, что определенные продукты или напитки вызывают у вас мигрень, стоит внимательно следить за своим рационом и держать записи в дневнике, чтобы выявить потенциальные триггеры и избегать их в будущем. Некоторые из возможных триггеров мигрени включают обезвоживание, пропуск пищи, потребление кофеина, алкоголя, глютена, сыра, шоколада и цитрусовых фруктов.

Также следует обратить внимание на эмоциональные и окружающие факторы, которые могут спровоцировать мигрень. Яркие огни, сильные вспышки, сигаретный дым, слишком высокая или низкая температура - все эти условия могут стать триггерами для головных болей.

Для лучшего понимания своей ситуации рекомендуется вести дневник, где вы будете отмечать, что и когда вызывает у вас мигрень. Это поможет вам понять, какие факторы следует избегать, чтобы предотвратить возникновение головной боли.

Врач подчеркивает важность ведения здорового образа жизни для снижения вероятности возникновения мигрени. Правильное питание, регулярные физические упражнения, а также управление стрессом и беспокойством могут помочь минимизировать приступы головной боли.

Однако стоит помнить, что каждый организм индивидуален, и то, что является триггером для одного человека, может не оказывать влияния на другого. Поэтому важно прослушивать свое тело и обращаться за консультацией к врачу, чтобы найти наиболее эффективные методы предотвращения и управления мигренью.

Еще врачи назвали шесть продуктов, которые могут вызвать головную боль.