Врачи назвали продукты, которые помогут очистить организм от токсинов

Специалист в области питания и фармацевтики, Нела Берланга, подчеркивает, что важно избегать избыточного потребления сахара и насыщенных жиров, а вместо этого акцентировать внимание на потреблении клетчатки из натуральных источников, таких как фрукты и овощи, которые должны составлять значительную часть питания.

Также рекомендуется отказаться от потребления алкоголя, увеличить прием воды и активизировать физическую активность.

Ученый объяснил, что летом организм может страдать от недостатка солнечного света и избыточного потребления калорий, при этом не получая достаточно полезных веществ. Поэтому важно увеличивать потребление продуктов, которые способствуют детоксикации и мочегонным процессам, помогая организму избавляться от токсинов.

Итак, для детоксикации идеально подходят такие продукты:

Артишок и сельдерей: эти продукты обогащены клетчаткой, способствуют улучшению пищеварения и состояния кишечной микрофлоры, помогая организму эффективнее избавляться от вредных веществ.

Баклажан и редис: эти овощи обладают желчегонным действием и усиливают пищеварительные процессы.

Цуккини: их потребление способствует увеличению производства полезной слизи в кишечнике, что позволяет организму более эффективно и мягко очищаться от переваренных остатков.

Расторопша: это растение способствует нормальной работе пищеварительной системы и помогает детоксификации печени.

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