Врачи назвали продукты, которые продлевают молодость клеток

Чтобы чувствовать себя сильным, бодрым и молодым нужно поддерживать здоровье клеток и всего организма. Врачи перечислили продукты, настолько богатые полезными веществами, что они помогают сохранить красоту и молодость кожи и всего организма.

Об этом сообщает Fox News.

Диетолог Кара Ландау рассказала, что продукты, содержащие крахмал, предотвращают отложение жира на животе.

«Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота», — пояснила Ландау.

Именно поэтому врачи считают, что очень полезно есть картофель и неспелые бананы.

Диетолог Кайли Иванир выяснил, что самым полезным свойством для восстановления клеток обладают артишоки. «Главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках — это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни», — отметила Иванир.

Специалисты по питанию считают, что гранат, который содержит большое количество витамина С, способствует производству коллагена, а также антиоксидантов, в частности флавоноидов и антоцианов. Благодаря этим веществам организм получает мощную защиту от стресса.

Такими же полезными свойствами обладают кефир, квашеная капуста, черника, говяжья печень, фасоль и ростки брокколи. Постарайтесь вводить их в рацион, и организм отблагодарит вас молодостью и красотой.

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