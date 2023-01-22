Врачи назвали продукты, которые продлевают молодость клеток

Чтобы чувствовать себя сильным, бодрым и молодым нужно поддерживать здоровье клеток и всего организма. Врачи перечислили продукты, настолько богатые полезными веществами, что они помогают сохранить красоту и молодость кожи и всего организма.
Об этом сообщает Fox News.
Диетолог Кара Ландау рассказала, что продукты, содержащие крахмал, предотвращают отложение жира на животе.
«Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота», — пояснила Ландау.
Именно поэтому врачи считают, что очень полезно есть картофель и неспелые бананы.
Диетолог Кайли Иванир выяснил, что самым полезным свойством для восстановления клеток обладают артишоки. «Главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках — это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни», — отметила Иванир.
Специалисты по питанию считают, что гранат, который содержит большое количество витамина С, способствует производству коллагена, а также антиоксидантов, в частности флавоноидов и антоцианов. Благодаря этим веществам организм получает мощную защиту от стресса.
Такими же полезными свойствами обладают кефир, квашеная капуста, черника, говяжья печень, фасоль и ростки брокколи. Постарайтесь вводить их в рацион, и организм отблагодарит вас молодостью и красотой.
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