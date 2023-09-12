Врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение

Молочные продукты очень важны в рационе пожилых людей, ведь это источник кальция и калия, к тому же, некоторые из них могут замедлить процессы стар...

Врачи говорят, что всем людям после 50 лет нужно включать в свой рацион молочные продукты. Это позволит улучшить самочувствие и затормозить процессы старения.

Об этом пишет pxhere.com.

Одним из самых полезных продуктов эксперты считают творог. Он является идеальным источником кальция, что является необходимым для здоровья ногтей, волос и зубов. Витамин В, содержащийся в продукте, существенно улучшает состояние кожи и замедляется процесс старения.

Кефир помогает улучшить микрофлору кишечника и является идеальным для тех, кто пытается сбросить лишний вес. Его желательно ежедневно включать в свое меню.

Молоко является одним из источников витамина D, которого так не хватает организму зимой. Однако с ним нужно быть осторожнее женщинам, ведь в большом количестве оно может стать причиной появления "апельсиновой корки".

Ряженка помогает улучшить работу внутренних органов и понизить показатели давления, что очень важно для гипертоников.

Айран поможет нейтрализовать активность вредоносных микроорганизмов и укрепить здоровье.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

Еще мы писали, что инструктор по фитнесу Джо Джонсон пролил свет на потенциал белого картофеля в процессе похудения. Оказывается, что этот универсальный корнеплод может стать «секретным оружием» в вашем путешествии по избавлению от лишнего веса.