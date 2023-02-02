Врачи назвали специи, которые помогают худеть

Для эффективного похудения каждый день в рационе должны быть специи, говорят эксперты.

Привычные нам приправы могут не только усилить иммунитет, но и помочь эффективнее сжигать жир.

Об этом пишет healthline.

Куркума улучшает пищеварение и способствует нормализации кишечной флоры. Обладает хорошим антибактериальным свойством, очищает кровь, стимулируя образование новых клеток крови, усиливая желчевыделение.

Перец увеличивает скорость метаболизма, оказывает общеукрепляющее, отхаркивающее, ветрогонное и глистогонное действие. Перец и красный перец влияют на микроциркуляцию, также есть и антибактериальное свойство. Кстати, жители восточных стран, в пище которых много перца, практически не имеют проблем с лишним весом и пищевых отравлений.

Розмарин оказывает желчегонное действие, антисептическое, спазмолитическое, тонизирующее свойство. Иногда он применяется даже как антидепрессант! И очень помогает при пищеварении.

Корица. Ее острый сладкий вкус способен уменьшать аппетит, имитировать сладкий вкус. Можно использовать при добавлении в чай, кофе, десерты и даже кефир.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.