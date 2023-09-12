Врачи объяснили, нужно ли принимать душ после тренировки

Принимать душ после тренировки особенно приятно, и это оказывает влияние на здоровье.

После тренировки, когда вы испытали потливость, принятие душа важно не только из-за проблемы с запахом. Это также лучше для вашего тела.

Об этом пишет "Live Strong".

Медицинский доктор Ашиш Шарма указывает на то, что потная кожа может разносить бактерии по всему телу, и они быстро размножаются на потной коже. Принятие душа помогает предотвратить это.

Если вы не принимаете душ после тренировки, то даете поту и натуральным маслам, которые скапливаются на вашей коже, возможность образовать восковые наросты.

Это может вызвать воспаление пор и привести к появлению прыщей, как отмечает доктор Шарма.

Пропуск душа после тренировки может даже вызвать инфекции. Например, грибковая инфекция, такая как разноцветный лишай, обычно возникает в потных местах, включая грудь и спину.

Грибки быстро развиваются в теплой и влажной среде, и спортивные бюстгальтеры также могут стать причиной грибковых инфекций под и вокруг груди.

Делайте особый акцент на местах, склонных к дрожжевым инфекциям, особенно под грудью, при вытирании после душа.

Также важно стирать одежду, в которой вы тренировались, поскольку грязь с предыдущих тренировок может снова попасть на кожу. Когда вы снова надеваете эту одежду, вы становитесь более уязвимыми к воспалительным реакциям, вызывающим распространенные заболевания кожи, такие как фолликулит, инфекции или прыщи.

Если у вас нет времени принять полноценный душ, можно использовать салфетки для тела, помыть руки теплой водой с мылом и нанести дезодорант. Также можно протереть тело влажным полотенцем, а затем сухим.

Доктор Шарма подчеркивает, что пропуск душа после тренировки не вызовет серьезных проблем со здоровьем, но следует избегать такого поведения как можно реже.

До этого ученые выяснили, почему нельзя принимать душ во время непогоды.