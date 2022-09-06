Врачи порекомендовали, как поддержать сердце при сидячей работе

Нагрузку на сердце, вызванную длительным нахождением в одной позе за компьютером, можно уменьшить, воспользовавшись подсказкой доктора-кардиолога.

Малоподвижная работа, связанная с работой за компьютером, несет в себе риски развития сердечных заболеваний. Длительное пребывание в одной позе и без физических нагрузок отрицательно отражается на сердечной мышце и повышает вероятность ее повреждения.

Для того чтобы избежать возможных проблем, нужно делать несколько перерывов в течение своего рабочего дня, отрываясь от компьютера, пишет Express.

Доктор Люк Пратсидес из онлайн-клиники Numan рассказал: «Привычка к физическим упражнениям должна формироваться на протяжении всех этапов жизни. Умеренная физическая активность позволяет снизить риск сердечных заболеваний».

«Упражнения, полезные для здоровья сердца, бывают высокоинтенсивными, когда сердце бьется в усиленном режиме, а вы задыхаетесь и не можете вести беседу, а бывают умеренными, когда вы ощущаете, что сердце бьется быстрее, но беседу вести вы в состоянии. Для профилактической зарядки для сердца полезны либо два часа интенсивных занятий в течение недели, либо 30 минут умеренных нагрузок, но пять раз в неделю», — посоветовал кардиолог.

Угрозу для сердца и риски развития сердечных болезней из-за сидячей работы можно снизить благодаря двум-трем перерывам в день. Время физической активности должно составлять хотя бы 15 минут за один подход. Интересно, что даже простой перерыв с ходьбой или 15 минут в положении стоя уже сокращают угрозу для сердечной мышцы.

Таким образом, ваша работа не потеряет в эффективности, а вы сможете поддержать сердце, если иногда будете стоять у рабочего стола, а не сидеть за ним, например во время телефонных разговоров.

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