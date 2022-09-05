Как питаться, чтобы похудеть в два раза быстрее

Заменой некоторых продуктов на аналогичные, но менее калорийные, можно добиться более эффективного снижения веса без жестких ограничений.

Большинство людей в попытке сбросить лишний вес бросаются из крайности в крайность, изнуряя себя разными диетами и ограничивая свой организм буквально во всем.

Диетологи рекомендуют выбирать щадящие диеты, пишет nashamama.com.

Для того чтобы быстрее добиться эффекта снижения веса, специалисты составили список рекомендаций по секретам питания с использованием полезных низкокалорийных продуктов, которыми нужно заменить привычные нам высококалорийные аналоги.

Изюма лучше поменять в своем рационе на свежий виноград, который гораздо менее калориен. Вместо гранолы лучше используйте цельнозерновые хлопьями с высоким содержанием клетчатки.

Если вы не готовы отказаться от бутербродов, то вместо соуса берите горчицу или кетчуп с низким содержанием сахара. А вот верхний кусок хлеба в бутербродах можно попросту убрать, а сделать завершающим слоем салатный лист или зелень.

Любителям яиц на завтрак эксперты порекомендовали сменить способ тепловой обработки: если их варить, а не жарить, то вы сделаете приятно и своему организму и себе. А в омлет гораздо полезнее добавить зелень, а не сыр.

Специалисты по питанию советуют заменить в своем рационе сметану нежирным йогуртом, а вместо сыра из коровьего молока переходить на овечий или козий. Также лучше добавлять в пасту или другие блюда томатный соус, а не сливочный.

Останавливайте свой выбор на нежирной куриной или индюшиной грудке вместо других видов мяса или приготовьте тунец в собственном соку.

Что касается напитков, откажитесь полностью от сладких газированных напитков, заменив их минеральной водой. Также стоить отказаться от лате в пользу черного кофе или американо с нежирным молоком.

Из алкогольных напитков обратите внимание на сухое вино.

Такие несложные замены в питании помогут значительно снизить суточную калорийность пищи и похудеть в два раза быстрее и эффективнее.

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