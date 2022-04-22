Врачи предупредили об опасном синдроме дневной сонливости

Многие люди замечают за собой желание отдохнуть днем, которое врачи называют синдромом дневной сонливости и предупреждают, что это опасный признак.

Врачи отмечают, что у людей часто наблюдается хроническая сонливость днем, которая может быть симптомом серьезных нарушений здоровья.

Терапевт Александр Мясников рассказал, что врачи используют особый тест, подтверждающий наличие синдрома сонливости. Высокий балл, полученный респондентами в данном тесте, говорит о патологической ситуации и возможных рисках для здоровья.

Сонливость в дневное время может возникнуть по многим причинам: например, у кого-то ночью нет возможности отдыхать полноценно ночью, а у некоторых мужчин ночью плохой сон из-за частых походов в туалет или из-за сильного храпа.

Особенно настораживает врачей тот случай, когда отсутствие сна ночью вызвано сильным стрессом или депрессивными состояниями. Очень часто пациенты рассказывают, что беспокойство или угнетенное состояние мешает качественно отдыхать ночью, вызывая синдром хронической усталости.

Александр Мясников, проанализировав все собранные данные, установил, что повышенная сонливость иногда случается без проблем с ночным отдыхом. Он озвучил причины такого состояния:

анемия;

гипотериоз (нарушение функции щитовидной железы);

реакция на некоторые лекарства антигистаминной группы, а также обезболивающие и препараты от укачивания;

артриты;

кожные заболевания, вызывающие зуд;

фибромиалгии.

Терапевт пояснил, что для правильного определения первопричины состояния хронической сонливости надо отличить простое желание выспаться от нарушений функции сна. Поэтому необходима консультация врача.

Важное и первостепенное, что должен самостоятельно сделать человек, который имеет проблемы с сонливостью, это наладить режим — стараться в одно и то же время начинать свой день и заканчивать его в постели. При сильной усталости можно позволить себе дневной сон, но не более 15-20 минут, которых достаточно для восстановления сил.

«Курсор» публиковал ранее, что врачи назвали пять причин, почему бананы незаменимы. Исследования ученых подтверждают, что польза от употребления бананов для организма колоссальна, и рекомендуют часто вводить их в свой рацион.

Также мы сообщали, что медики назвали продукты, которые помогут быстро очистить организм от токсинов. Медики рекомендуют всем курильщикам включать в рацион эти продукты, чтобы помочь организму быстрее очищаться от токсинов. Они полезны также тем, кто не курит, но живет в больших городах или работает на вредных предприятиях.