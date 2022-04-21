Врачи назвали пять причин, почему бананы незаменимы

Исследования ученых подтверждают, что польза от употребления бананов для организма колоссальна, и рекомендуют часто вводить их в свой рацион .

Диетологи и врачи давно знают, что употребление в пищу бананов приносит организму неоценимую пользу.

В американском журнале PNAS публикуются исследования о полезных свойствах этого продукта и представлены ТОП-5 причин, почему необходимо есть бананы.

Бананы защищают от вирусных заболеваний, в том числе гриппа. Благодаря лектину, входящему в состав продукта, организм способен противостоять и защищаться от разных вирусных инфекций.

Бананы снижают риски заболевания раком кишечника. Содержание в бананах резистентного крахмала увеличивает защиту организма от колоректального рака и снижает процент воспалений кишечника.

Бананы добавляют энергии во время тренировок и повышают иммунитет. Согласно исследованиям люди, съедавшие банан перед поездкой на велосипеде на расстояние 75 км испытывали меньшее давление на иммунную систему, также у тестируемых было меньше воспалений и стресса после тяжелой физической нагрузки.

Бананы облегчают послеоперационное состояние. Резистентный крахмал в бананах положительно влияет на бактерии в пищеварительном тракте и кишечнике, облегчая адаптацию после оперативных вмешательств.

Бананы стабилизируют работу пищеварительного тракта. Крахмал также имеет свойство увеличивать интенсивность метаболизма липидов и повышать содержание необходимых бактерий в кишечнике.

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