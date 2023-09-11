Врачи рассказали, чем оливковое масло полезно для сердца

Оно не только универсальное, так как его можно использовать в разных блюдах, но и полезное.

Ученые выяснили, что оливковое масло может быть даже более полезным для здоровья сердца, чем считалось ранее. Как оказалось, ежедневное употребление более 7 граммов оливкового масла потенциально может помочь снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Это подтверждает исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологии.

Кроме того, оливковое масло может помочь снизить риск смертности, связанной с раком, нейродегенеративными заболеваниями и респираторными заболеваниями. Помимо этого, исследователи установили, что участники исследования, которые потребляли большее количество оливкового масла, обычно были более физически активными. Эти люди также показали большее потребление фруктов и овощей по сравнению с теми, кто употреблял меньше оливкового масла.

Благодаря чему, ученые сделали выводы, что для поддержания здоровья вашего сердца и снижения потенциального риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний важно на регулярной основе употреблять оливковое масло.

Ранее "Курсор" писал о том, что рацион должен быть вкусным, полезным и разнообразным. И одним из продуктов, которым стоит периодически обогащать свои блюда является оливковое масло. В его составе содержится множество витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов.

Также мы сообщали, что было названо самое вредное для здоровья растительное масло. Большинство предпочитают использовать подсолнечное масло для жарки, но оказывается, что это не самый лучший выбор для обработки при высоких температурах.