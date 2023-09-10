Врачи рассказали, чем опасен виноград - названы неожиданные побочные эффекты

Этот плод необходимо употреблять с осторожностью, а некоторым и вовсе нужно от него отказаться.

Если вам нравится есть виноград, важно знать, что употребление этой ягоды может иметь некоторые нежелательные последствия для некоторых групп людей. В некоторых случаях следует ограничить потребление винограда.

Об этом информирует "Stylecraze".

Проблемы с пищеварением. Виноград содержит салициловую кислоту, и у некоторых людей может быть непереносимость к этому веществу. Это может привести к воспалению желудочно-кишечного тракта, боли в животе, диарее и вздутию. Рекомендуется избегать кислых и недозрелых плодов винограда, так как они обладают более высокой кислотностью.

Диарея. Некоторые вещества с высоким содержанием сахара, включая сахарные спирты, содержащиеся в винограде, могут вызывать диарею у некоторых людей. Однако на данный момент нет достаточных доказательств о влиянии винограда на пищеварение.

Беременность. Виноград содержит мощные полифенолы, которые могут иметь неблагоприятное влияние на здоровье беременных женщин. Добавки полифенолов могут вызывать проблемы с поджелудочной железой у плода. Поэтому рекомендуется быть осторожными с употреблением винограда во время беременности.

Удушье у детей. Удушье является распространенной проблемой у детей и может быть вызвано нарезанным овощами и фруктами. Во время этапа обучения детей кусать и глотать, рекомендуется быть осторожными с виноградом.

Накануне диетолог рассказала, какие фрукты и ягоды наиболее безопасны для диабетиков.