Врачи рассказали, что будет с организмом, если питаться только мясом

Специалисты развенчали все мифы о популярной карнивор-диете.

Диета плотоядных животных, также известная как хищническая диета, представляет собой привлекательную опцию для людей, обожающих мясо и употребляющих его в больших количествах. Эта диета недавно стала популярной, но ученые уже долгое время интересуются низкоуглеводными методами питания.

Об этом сообщает "Cleveland Clinic".

Поклонники диеты утверждают, что она предлагает ряд преимуществ для здоровья: улучшение пищеварения, снижение воспаления, стабилизация энергии, улучшение настроения.

Однако диета плотоядных животных является крайне ограничительной, и исключение из рациона целых групп продуктов может привести к нежелательным последствиям. Например, такая диета может быть недостаточно богата клетчаткой, что может вызвать частые запоры. Кроме того, ограничительные диеты связываются с повышенным риском различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также общий риск смертности.

Людям с хроническими заболеваниями, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или сердечно-сосудистые заболевания, не рекомендуется пробовать эту диету. При наличии проблем с пищеварением, диета плотоядных животных может усугубить ситуацию.

Такая диета богата насыщенными жирами, которые могут повысить уровень антилипопротеинов низкой плотности (LDL), или "плохого" холестерина, и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также высокое потребление красного и обработанного мяса связано с повышенным риском разных заболеваний, включая рак толстой кишки, рак молочной железы и сердечно-сосудистые заболевания. Диета с высоким содержанием натрия может вызвать проблемы с почками и повышенное кровяное давление.

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