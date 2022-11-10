Врачи рассказали, как экстренно снизить уровень кофеина

Перенасыщение организма кофеином приводит к опасному состоянию, вплоть до тошноты, головокружения, повышения давления и температуры, а также нарушению сердечного ритма.

Если чрезмерное употребление кофе, чая или энергетиков привело к передозировке организма кофеином, то последствия для организма могут быть серьезными.

Существует несколько простых способов для быстрого выведения кофеина без вреда для здоровья, сообщает Unian.

Такие напитки, как чай, кофе, кока-кола и различные энергетики могут привести к эффекту перенасыщения организма, что приводит к бессоннице, частым головным болям, депрессивным состояниям и повышенной тревожности.

Также могут наблюдаться тремор конечностей, тошнота, повышение температуры тела и давления, изменение цвета лица и нарушение сердечного ритма (тахикардия).

В таких случаях не стоит заниматься самолечением, но если очень плохо, то лучший метод – это вызвать рвоту и обратиться к врачу.

Если недомогание легкое, то могут помочь такие способы:

Вода или молоко. Эти напитки выводят кофе из организма. Необходимо выпить один или два стакана, которые помогут справиться с обезвоживанием, а также нейтрализовать кофеин.

Эти напитки выводят кофе из организма. Необходимо выпить один или два стакана, которые помогут справиться с обезвоживанием, а также нейтрализовать кофеин. Банан. При передозировке кофеином помогут бананы. Это связано с тем, что в них содержится много калия, который поддержит и нормализует работу сердца в условиях повышенной нагрузки.

При передозировке кофеином помогут бананы. Это связано с тем, что в них содержится много калия, который поддержит и нормализует работу сердца в условиях повышенной нагрузки. Отдых или сон. Можно попытаться успокоиться, прилечь и отдохнуть. Возможно, уснуть в таком состоянии и не получится. Тогда достаточно просто полежать какое-то время, желательно с закрытыми глазами.

Можно попытаться успокоиться, прилечь и отдохнуть. Возможно, уснуть в таком состоянии и не получится. Тогда достаточно просто полежать какое-то время, желательно с закрытыми глазами. Проветривание помещения. Если силы есть, то рекомендуется выйти на свежий воздух, стоит медленно прогуливаться, успокаивая сердечный ритм. Важно: если общее состояние не позволяет таких прогулок, то лучше не рисковать и на 10-15 минут открыть окна в помещении для проветривания.

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