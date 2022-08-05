Кофе снимает боль и помогает быстро избавиться от жира — ученые

Кофе — самый популярный напиток в мире. Многие люди не представляют жизни без него, но, оказывается, привычка регулярно пить кофе еще и очень полезна для здоровья.

Польза бодрящего напитка неоспорима, говорят специалисты. В дополнение к его энергетическому эффекту, кофе был связан с длинным списком потенциальных преимуществ для здоровья, что дает вам еще больше причин начать пить кофе.

Об этом пишет Главред.

Кофе содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Он известен своей способностью бороться с усталостью и повышать уровень энергии.

Исследование показало, что потребление кофеина увеличивает время до утомления во время велотренировок на 12%.

Всего одна чашка кофе скоряет реакцию и улучшает работу головного мозга — кофеин стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление.

Также доказано, что кофе избавляет от головной боли: кофеин обладает свойствами анальгетика и часто входит в состав болеутоляющих средств.

Кофе помогает от астмы и бронхита — содержащийся в кофе теофиллин также расширяет и раскрывает дыхательные пути. Иногда больным, которые недавно были прооперированы, дают лекарства с содержанием кофе, чтобы стимулировать дыхательные процессы.

Отметим, что согласно некоторым исследованиям, кофе может влиять на накопление жира и поддерживать здоровье кишечника, что может быть полезно для контроля веса. Например, один обзор 12 исследований показал, что более высокое потребление кофе может быть связано с уменьшением жировых отложений, особенно у мужчин.

Кроме того, одно исследование показало, что люди, которые выпивали от одной до двух чашек кофе в день, на 17% чаще соответствовали рекомендованным уровням физической активности по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки в день.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.