Врачи рассказали, какие продукты не стоит есть на ночь, если вы хотите выспаться

Фонд Национальной службы здравоохранения Южного Йоркшира подчеркивает, что выбор продуктов перед сном имеет значительное влияние на качество сна и общее здоровье. Неправильный выбор еды может нарушить процесс засыпания и привести к бессоннице. Британский эксперт по питанию Шерил Литгоу также подчеркивает важность правильного питания перед сном.

Шоколад. Одним из наиболее распространенных вечерних угощений является шоколад. Однако следует учитывать, что сочетание сахара и кофеина, присутствующего в шоколаде (особенно в темном), может затруднить засыпание.

Сыр. Молочные продукты, такие как сыр, не рекомендуется употреблять перед сном, поскольку они содержат тирамин, который способствует бодрствованию.

Острая еда. Острые блюда и специи содержат капсаицин, который может изменять терморегуляцию организма и нарушать сон.

Мороженое и сладости. Продукты, богатые сахаром, такие как мороженое, торты и сладости, могут вызывать беспокойство и пробуждения в ночное время из-за резких колебаний уровня сахара в крови.

Чипсы. Чипсы, богатые солью и специями, также могут негативно сказываться на сне из-за соли, вызывающей обезвоживание, и могут нарушать цикл сна.

Шерил Литгоу рекомендует выбирать продукты для вечернего перекуса, не содержащие сахара, соли и кофеина. К таким продуктам относятся, например, бананы и вишня, которые удовлетворяют желание сладкого и способствуют хорошему сну. Эксперт также советует следить за размерами порций перед сном, чтобы избежать переедания, что может повлиять на качество сна.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.