Врачи рассказали, почему мужчинам вреден горячий душ

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали, как влияет горячая вода на мужской организм и их сексуальное здоровье.

Мужчины, которые увлекаются чрезмерно горячим душем, могут заметить снижение сексуальной активности и даже способности к оплодотворению.

Об этом сообщает Ua-novosti.

Исследователи из Калифорнийского университета анализировали, насколько влияет горячая вода на мужчин и их сексуальное здоровье.

Наблюдения показали, что у 80% участников эксперимента, которые предпочитали купаться под горячей водой, обнаружились проблемы в мочеполовой системе. У большинства мужчин анализы подтвердили снижение числа активных сперматозоидов. Такой диагноз в любой момент грозит полностью перерасти в бесплодие.

Также врачи в рамках исследований доказали, что горячий душ не только снижает количество активных сперматозоидов, но и влияет на «резервные», которые вырабатываются и хранятся в мошонке. Но самым серьезным последствием высоких температур специалисты назвали резкое снижение уровня гормона тестостерона, что грозит импотенцией.

Поэтому медики настоятельно рекомендуют мужчинам обратить внимание на распорядок дня, выполняйте как можно больше физических активностей, разнообразьте упражнения разными видами нагрузок.

Курсор уже сообщал, что исследование показало, что мозг мужчин меняется после рождения ребенка.