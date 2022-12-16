Исследование показало, что мозг мужчин меняется после рождения ребенка

После того как женщина становится матерью, ее организм претерпевает различные изменения, в том числе меняется и мозг. Оказывается мужской организм также подвергается существенным изменениям.

Исследование опубликовало издание Academic.

Испанские ученые анализировали изменения структуры мозга 40 мужчин, которые готовились стать родителями. Они выявили закономерные изменения, хотя и не такие большие, как у женщин. Исследования проводились в течение всей беременности, а также спустя несколько месяцев после рождения малыша. Также для сравнения анализировались данные 17 бездетных мужчин.

Как показали наблюдения, у молодых отцов значительно усиливается функционирование зрительной памяти. Это обеспечивается адаптацией определенных участков мозга. Такие данные подтверждают снимки МРТ. Также исследователи обратили внимание на повышенную пластичность коры головного мозга, которая отвечает за социальную адаптацию.

В результате постоянных обследований выяснено, что мужчины теряли 1-2% объема коры головного мозга после рождения первого ребенка. Также заметно усиливалась производительность основных процессов головного мозга. Это говорит о том, что нейропластичность является одним из свойств человеческого мозга.

При этом, в отличие от женского организма, у мужчин изменения мозговые изменения запускались не физиологическими процессами, а именно осознанным восприятием факта беременности скорого отцовства.

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