Выхлопные газы могут нарушить функции мозга всего за два часа - ученые

Это открытие было сделано в ходе рандомизированного двойного слепого исследования, в котором участвовали 25 здоровых взрослых, подвергшихся экспериментальному воздействию выхлопных газов в контролируемых лабораторных условиях. После этого им был предоставлен доступ к чистому фильтрованному воздуху.

Исследование включало в себя сканирование мозга участников до и после каждого этапа эксперимента. Результаты показали, что после воздействия загрязненного воздуха мозг участников демонстрировал снижение связей в сети стандартного режима (DMN) - наборе взаимосвязанных областей мозга, активных при различных мыслительных операциях, таких как самонаблюдение и запоминание.

Эти результаты являются новыми и представляют собой предположение о том, что хроническое воздействие загрязненного воздуха может негативно сказаться на работе мозга. В предыдущих исследованиях выявлялись связи между изменением связей в мозге и ухудшением рабочей памяти и когнитивной функции.

Несмотря на временный характер изменений, обнаруженных в данном исследовании, результаты указывают на потенциальный механизм, через который загрязненный воздух может оказывать влияние на мозг. Учитывая, что до 99% населения мира дышит загрязненным воздухом, это открытие может иметь глубокие последствия для общественного здоровья. Ранее проведенные исследования в Китае связывали загрязнение воздуха с ухудшением результатов тестов по языку и математике у школьников, что привело к сокращению среднего времени обучения.

Напомним, ученые заявили, что человечество отделяет от планетарной катастрофы всего три шага.