У нашей Вселенной выявлен зеркальный двойник

Некоторые несоответствия в вычислениях ученых космической постоянной Хаббла натолкнули их на мысль, что наша Вселенная имеет двойника, состоящего из антиматерии.

Оказалось, что у нашей Вселенной есть зеркальный двойник. Такое утверждение пока находится в разряде теоретического изучения, поскольку нет возможности доказать это с помощью опытов и экспериментов. Новые работы в этом направлении могут помочь ученым решить проблемы с космологической постоянной Хаббла.

Концепция зеркальной Вселенной рассмотрена и опубликована в Inverse.

Ученые к настоящему времени пришли к выводам, что исходная точность существующих измерений привела к спорам по проблеме космического расширения.

По мнению первой группа ученых, измерявших скорость расширения по принципу колебаний космических волн, она равняется примерно 67 м/с за мегапарсек. У второй группы скорость получилась примерно 73 км/с. Они действовали на основе изучения движения сверхновых звезд.

Физики пытаются установить: почему такие различия в данных? Тут возникла идея о второй Вселенной, которая копирует или является параллельной нашей.

Эта теория связана с вопросом, возникшим еще в 90-е годы прошлого века, что у каждой материи существует антиматерия. Другими словами: если у всех элементов и частиц присутствует симметричный аналог, то почему его нет антиматерии у Вселенной? Это натолкнуло на вывод, что должна быть Вселенная, зеркально отражающая наш мир, ведь появились как пара. Просто эта вторая Вселенная создана из антиматерии.

Новые исследования американских ученых из университета штата Нью-Мексико, США, позволили предположить, что вопрос о постоянной Хаббла может быть решен с помощью космологической модели, которая будет соответствовать темпам расширения Вселенной в рамках космической симметрии. Эта симметрия дает возможность упорядочить несоответствие скоростей расширения Вселенной.

Собственно эти выводы ученых и подразумевают присутствие зеркальной Вселенной, которая воздействует на нашу Вселенную с помощью гравитационного притяжения. Ответ ученых подтверждает концепцию зеркальной Вселенной, однако не дает 100-процентного решения проблему постоянной Хаббла, для этого могут потребоваться вспомогательные исследования и точные космологические модели.

Ранее «Курсор» писал, что ученые выяснили, какой была Вселенная в первое время после Большого взрыва.

Также сообщалось, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.