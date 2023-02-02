«Разъедает желудок и весь микробиом»: знаменитый диетолог назвал худший подсластитель для добавления в кофе

От вздутия живота до рвоты и потери аппетита, если не лечить гастрит слишком долго, это может сделать вас восприимчивыми к опасным последствиям. Вызванный чаще всего бактериальными инфекциями и рефлюксом, он может ухудшиться при употреблении кислых или воспалительных продуктов, таких как молочные продукты, глютен, а также подслащенные или обработанные продукты и напитки. Кофе, например, является кислым напитком, который может стать воспалительным, если вы не будете осторожны.

«В употреблении кофе много преимуществ, но есть один огромный недостаток — он насыщен кислотой, а кислота вызывает воспаление, вызывает раздражение и лишает вас минералов, необходимых для умственной и физической работы каждый день. Вот почему так важно добавлять в свою любимую чашку кофе минералы и кокосовое масло, борющиеся с кислотой», — говорит порталу SheFinds доктор Дэрил Джоффре, знаменитый американский диетолог.

Доктора Джоффре спросили о худшем подсластителе, который никогда не следует добавлять в кофе, если вы хотите избежать воспаления желудка. Он сказал, что сукралоза является самым большим виновником.

Сукралоза вызывает воспаление

Как указывалось выше, кофе в своей простейшей форме имеет ряд преимуществ для здоровья, в первую очередь из-за высокой концентрации антиоксидантов. Однако, когда вы загружаете свою ежедневную чашку кофе подсластителями и кремами, это может свести на нет эти преимущества. «Сахар и искусственные подсластители являются наиболее токсичными нарушителями кишечника, потому что они разрушают ландшафт, — говорит доктор Джоффре. — Сахар расщепляется до молочной кислоты, которая вызывает сильное воспаление и разъедает ваш желудок и весь микробиом».

Когда вы едите слишком много сахара в течение длительного периода времени, в вашем кишечнике образуются негерметичные дыры, через которые беспрепятственно проникают всевозможные токсины, плесень, грибки и непереваренные белки. Когда ваш кишечник уязвим для таких вещей, это может повлиять на все: от вашей пищеварительной системы, иммунной функции до психического здоровья.

Доктор Джоффре говорит, что одним из худших нарушителей, чаще всего встречающихся в кофейных сливках и подсластителях, является сукралоза. «Одно исследование показало, что [сукралоза] может уменьшить ваши здоровые кишечные бактерии на 50 процентов, — говорит он. — Это потому, что она не расщепляется в процессе пищеварения, поэтому она поступает в толстую кишку в целости и сохранности. Кишечные бактерии питаются ею и умирают. Она также накапливается в ваших жировых клетках».

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