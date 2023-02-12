Взбодриться можно без кофеина: чем заменить кофе, чтобы быстрее проснуться

Люди привыкли перекладывать на других свои промахи. Это же касается и кофе — вот, этот напиток должен разбудить, взбодрить и настроить на продуктивный день. Но бывает и так, что кофеин приносит больше вреда, чем пользы, и тогда приходится искать альтернативные напитки или продукты, которые будут обладать таким же эффектом.

Подробнее о том, какими продуктами можно с легкостью и пользой заменить кофеин, информирует сайт ЗНАЙ.

1. Правильная закуска. Нужно потреблять пищу, которая обладает большим энергетическим ресурсом. Речь идет о продуктах, которые богаты правильными углеводами и белками. Это может быть вареное яйцо с гречкой, это может быть куриная грудка с печеной свеклой, это может быть кусочек фрукта с горстью миндаля. Можно еще добавить полезные жиры, такие как тост с красной рыбой и авокадо.

2. Водный баланс. Часто для получения энергии может потребоваться только несколько глотков чистой воды. Будет идеально, если вода будет слегка теплая, и туда можно выдавить сок лимона. Некоторые люди могут добавлять в чистую воду яблочный уксус — это нужно делать правильно и строго с инструкцией.

3. Зарядка и спорт. Физическая активность также помогает бороться с усталостью. Она обязательна, особенно если у вас малоподвижный образ жизни и сидячая работа. Ведь после нескольких часов обездвиженное тело неизбежно будет ощущать усталость и слабость. К физическим нагрузкам хорошо бы добавить аэробные упражнения.

Ранее «Курсор» информировал, что нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают похудеть. Часто эти продукты включают в свои диеты во время похудения, хотя на самом деле они только тормозят этот процесс.

Напоминаем, что названы три продукта, которые известные долгожители ели каждый день.