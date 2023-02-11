Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают похудеть

Эксперт назвала продукты. которые многие включают в свои диеты во время похудения, хотя на самом деле они только тормозят этот процесс.

Йогурты считаются полезной пищей и часто становятся частью диет, но это справедливо только для приготовленных собственноручно йогуртов без сахара и консервантов, говорит эксперт. Если же вы покупаее их в магазине, важно внимательно читать состав на этикетке. Сахар, красители, ароматизаторы, фрукты непонятной технологической обработки — ничего общего со здоровым питанием.

Эксперт говорит, что “0% жира” тоже не равно “здоровье”. Жиры — это строительный материал для нашей гормональной системы и клеточных мембран, и они должны быть в рационе. Кроме того, без них не усваиваются важные для здоровья витамины А, D, Е и К.

Сухофрукты

⠀- прекрасная замена покупным конфетам и шоколаду. И это не значит, что есть их можно горстями. Сухофрукты — это концентрированная фруктоза, по сути тот же сахар. При сушке фруктов сахара меньше в них не становится, испаряется только влага, и фрукт уменьшается в размере. Если вы следите за уровнем сахара в крови и тем более худеете, будьте осторожны. Съесть одну-две-три штучки кураги можно, но никак не 100-200 г.

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Фруктовые фреши тоже можно считать с концентрированной фруктозой. За раз вы съедите максимум 1-2 апельсина, а для стакана фреша понадобится 5 (!). При этом всю полезную клетчатку вы выкидываете. Потому, если любите соки, лучше выбирайте овощные или разбавляйте их с фруктовыми, говорит врач. Хотя куда полезнее есть фрукты и овощи целиком.

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