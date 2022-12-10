Y-хромосома вырождается: какое будущее ждет мужчин

Y-хромосома потеряла около 845 генов за 166 миллионов лет. При таких темпах последние 55 генов исчезнут через 11 миллионов лет.

Y-хромосома определяет пол будущего малыша у человека или другого млекопитающего. Недавно ученые столкнулись с тем, что Y-хромосома человека деградирует и даже может полностью исчезнуть через несколько миллионов лет.

К чему это приведет, сообщает Science Alert.

У всех млекопитающих, в том числе у человека, самки имеют две Х-хромосомы, а самцы — одну Х и одну хромосому под названием Y. Х-хромосома содержит почти 900 генов, а Y — всего около 55. Но при этом в Y-хромосоме содержится важный ген, который запускает развитие мужского пола у эмбриона.

У большинства млекопитающих есть X и Y хромосомы, похожие на наши: X с большим количеством генов, а Y с SRY и несколькими другими. Эта система сопряжена с проблемами из-за неравной дозировки X-генов у самцов и самок.

Но австралийский утконос, хотя и относится к млекопитающим, но у него совершенно другие половые хромосомы, больше похожие на те, что есть у птиц. У него пара XY — это обычная хромосома с двумя одинаковыми членами. Это подтверждает теорию, что у млекопитающих X и Y стали различной парой хромосом совсем недавно.

Также это означает, что Y-хромосома потеряла около 845 (900-55) генов примерно за 166 миллионов лет, или примерно пять генов за миллион лет. При таких темпах последние 55 генов исчезнут через 11 миллионов лет.

Заявление о возможной скорой гибели Y-хромосом произвело фурор, но хорошая новость заключается в том, что известны два вида грызунов, которые уже потеряли свою Y-хромосому, но не погибли.

Эти два вида — кротовые полевки в Восточной Европе и колючие крысы в Японии, у которых Y-хромосома полностью исчезла, а Х-хромосома осталась.

Биологи из Университета Хоккайдо под руководством Асато Куроива анализировали строение колючих крыс и обнаружили, что большинство генов Y колючих крыс были перемещены на Х-хромосомы. Команда нашла последовательности, которые были в геномах самцов, но не самок, затем уточнила их и проверила на наличие последовательности у каждой отдельной крысы.

Таким образом они предположили, что небольшой участок дублированной ДНК содержит переключатель, который позволяет работать без мужской хромосомы.

Что это означает для будущего мужчин? С эволюционной точки зрения исчезновение Y-хромосомы неминуемо.

Некоторые виды ящериц и змей состоят только из самок, и могут производить яйца из собственных генов посредством так называемого партеногенеза. Но это не может произойти с человеком или другими млекопитающими, потому что у нас есть по крайней мере 30 важнейших генов, которые работают только в том случае, если они поступают от отца через сперму.

Чтобы размножаться, человеческому роду нужны женщины и мужчины, а это означает, что конец Y-хромосомы может предвещать вымирание человеческого рода.

Новая находка подтверждает альтернативную возможность — что у людей может развиться новый ген, определяющий пол. Но ученые продолжают работать над этой теорией.

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