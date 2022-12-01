Древняя ДНК раскрывает неизвестную историю адаптации человека

Согласно новому исследованию, геномы человека претерпели радикальные, до сих пор неизвестные генетические изменения в ответ на давление окружающей среды.

Новое исследование выявило новаторские подробности эволюции человека, изучив ДНК человека возрастом 45 000 лет и обнаружив, что человеческие геномы претерпели радикальные, до сих пор неизвестные генетические изменения в ответ на давление окружающей среды.

Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Nature Ecology & Evolution, привело исследователей к выводу, что ранее принятый способ отбора в естественных популяциях может быть неточным, что дает нам возможность лучше понять эволюцию человека и генетику с течением времени.

Международная группа ученых во главе с Университетом Аделаиды в Австралии исследовала ДНК из более чем 1 000 древних геномов, самому старому из которых около 45 000 лет, чтобы выяснить, были ли определенные типы генетической адаптации более распространенными в истории человечества, чем исследования современных геномов

«Было широко распространено мнение, что генетика наших человеческих предков не изменилась из-за давления окружающей среды так сильно, как у других животных, из-за наших улучшенных коммуникативных навыков и способности изготавливать и использовать инструменты», — объяснил соруководитель исследования доктор Яссин Соуилми.

«Однако, сравнивая современные геномы с древней ДНК, мы обнаружили более 50 случаев, когда изначально редкий полезный генетический вариант стал преобладать среди всех членов древних человеческих групп», — сказал он.

«В отличие от многих других видов, доказательства этого типа адаптивных генетических изменений у людей противоречивы. Это открытие, следовательно, бросает вызов преобладающему взгляду на человеческую адаптацию и дает нам новое и захватывающее представление о том, как люди адаптировались к новым экологическим нагрузкам, с которыми они столкнулись, когда мы расселились по планете», — добавил он.

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