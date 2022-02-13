Японские пенсионеры учатся играть в видеоигры, чтобы побороть одиночество

В Японии уже несколько лет успешно функционирует специальный видеоигровой клуб, предназначенный исключительно для пенсионеров, который помогает им побороть одиночество.

Япония — одна из стран, в которой одиночество и связанная с этим депрессия достигла огромного, чуть ли не общенационального масштаба.

Сообщается, что большое всего от одиночества страдают подростки и пенсионеры, в силу отсутствия работы и прочих возрастных факторов.

К решению этого вопроса креативно подошли в японском городе Кобе. Там, еще летом 2020 года открыли киберспортивный клуб ISR, предназначенный для пожилых людей.

Сотрудники ISR бережно проводят для каждого посетителя базовый инструктаж по конкретной игре, которая, кстати, меняется ежемесячно. При этом стараются не давать пожилым геймерам слишком сложные видеоигры.

По словам главы ISR Кодзи Нашимото, первоочередная цель этого пространства – помочь пожилым людям «найти смысл жизни после выхода на пенсию, избежать изоляции и дать им чувство коллектива».

Посещать центр может каждый желающий, при одном условии — нужно быть старше 60 лет. Регистрация в клубе бесплатная, а игровые сессии длятся по 90 минут. После игры геймеры могут пообщаться друг с другом и попить чай или кофе в уютном помещении.

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