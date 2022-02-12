Масштабное исследование в 113 странах показало, сколько людей страдают от одиночества

Еще до того, как разразилась глобальная пандемия, масштабный метаанализ показал, что хроническое или тяжелое одиночество было распространенным явлением во многих странах по всему миру.
Прошлые исследования в промышленно развитых странах показали, что одиночество растет, но без исторических данных по этому вопросу трудно сказать, как современные цифры соотносятся во времени или в разных географических регионах.
«Принято считать, что примерно 1 из 12 человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако источник таких данных неясен, и исследователи так и не установили, насколько широко распространено одиночество в глобальном масштабе», — говорит эпидемиолог Мелоди Дин из Сиднейского университета. —Вот почему мы были заинтересованы в проведении исследования».
Таким образом, Дин и ее коллеги собрали 57 обсервационных исследований одиночества в 113 странах или территориях в период с 2000 по 2019 год.
Авторы надеются использовать полученные данные в качестве отправной точки перед пандемией для отслеживания чувства одиночества в будущем.
Поскольку одиночество связано с психическим, эмоциональным и физическим благополучием, результаты могут помочь выявить новые проблемы в области общественного здравоохранения, которые необходимо решать более эффективно.
Глобальные оценки одиночества были в основном доступны среди 77 стран. Они показывают, что проблема может варьироваться от 9,2% в Юго-Восточной Азии до 14,4% в регионе Восточного Средиземноморья.
Остальные страны также предоставили данные, однако их пока недостаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы.
Напомним ранее Курсор писал о том, что коалы попали в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.
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