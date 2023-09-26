Ястреб служит в метро США - какие у него обязанности

До появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции

В городе Сан-Франциско (США) ястреб по кличке Пакман стал охранником одной из станций метро – хищник отпугивает голубей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что транспортная компания Bay Area Rapid Transit (BART) заключила контракт с владельцем птицы Рики Ортизом. Согласно условиям договора, мужчина и его ястреб три дня в неделю патрулируют станцию и ее окрестности, устрашая голубей.

В BART отметили, что до появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции, имеющей множество уступов, знаков, платформ и трубопроводов.

Ортиз подкармливает птицу кусочками мяса перепела или кролика, чтобы она не начала питаться голубями или местными грызунами во время работы.

A five-year-old Harris Hawk named Pac-Man has taken up the perch at the Bay Area Rapid Transit system's El Cerrito del Norte station, where he scares off pesky pigeons https://t.co/i3Ej2zWXfW pic.twitter.com/hrqnqYJuQD — Reuters (@Reuters) August 12, 2022

Напомним, белка нагло ограбила кормушку для птиц. Молодой человек из Канады стал свидетелем уморительной ситуации, которую ему удалось снять на видео.

На время холодов мужчина установил у себя на окне интересное устройство – кормушку для птиц на присосках. В один из солнечных дней он услышал шум за окном и пошел посмотреть, что происходит. Тут-то перед ним и предстала забавная картина.

За окном без грамма стыда «орудовала» белка, которой понравилась кормушка с едой. Зверек всеми силами пытался забраться в кормушку, однако это никак не получалось.

В какой-то момент наглое ограбление завершилось - липучки не выдержали, и кормушка упала. Этот момент попал на видео, а ролик быстро собрал множество просмотров.

Как сообщал Курсор, по мнению ученых, эволюция началась еще до появления жизни. Эксперты реконструировали первичный синтез белка и установили, что древние органические соединения способствовали бы аминокислотам, лучше всего сворачивавшим белки, приспосабливая их к определенным функциям.

Иначе говоря, эволюционные процессы или естественный отбор существовал даже на этом этапе, потому что отдавалось предпочтение наиболее подходящим аминокислотам.

Также Курсор писал о том, что студенты нашли древнюю каменную львицу во время экскурсии по северу Израиля.