Ястреб служит в метро США - какие у него обязанности

До появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции

В городе Сан-Франциско (США) ястреб по кличке Пакман стал охранником одной из станций метро – хищник отпугивает голубей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что транспортная компания Bay Area Rapid Transit (BART) заключила контракт с владельцем птицы Рики Ортизом. Согласно условиям договора, мужчина и его ястреб три дня в неделю патрулируют станцию и ее окрестности, устрашая голубей.

В BART отметили, что до появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции, имеющей множество уступов, знаков, платформ и трубопроводов.

Ортиз подкармливает птицу кусочками мяса перепела или кролика, чтобы она не начала питаться голубями или местными грызунами во время работы.

A five-year-old Harris Hawk named Pac-Man has taken up the perch at the Bay Area Rapid Transit system's El Cerrito del Norte station, where he scares off pesky pigeons https://t.co/i3Ej2zWXfW pic.twitter.com/hrqnqYJuQD

— Reuters (@Reuters) August 12, 2022