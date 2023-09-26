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Ястреб служит в метро США - какие у него обязанности

16:15, Сегодня
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Фото: скриншот из Youtube
До появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции

В городе Сан-Франциско (США) ястреб по кличке Пакман стал охранником одной из станций метро – хищник отпугивает голубей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что транспортная компания Bay Area Rapid Transit (BART) заключила контракт с владельцем птицы Рики Ортизом. Согласно условиям договора, мужчина и его ястреб три дня в неделю патрулируют станцию и ее окрестности, устрашая голубей.

В BART отметили, что до появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции, имеющей множество уступов, знаков, платформ и трубопроводов.

Ортиз подкармливает птицу кусочками мяса перепела или кролика, чтобы она не начала питаться голубями или местными грызунами во время работы.

Напомним, белка нагло ограбила кормушку для птиц. Молодой человек из Канады стал свидетелем уморительной ситуации, которую ему удалось снять на видео.

На время холодов мужчина установил у себя на окне интересное устройство – кормушку для птиц на присосках. В один из солнечных дней он услышал шум за окном и пошел посмотреть, что происходит. Тут-то перед ним и предстала забавная картина.

За окном без грамма стыда «орудовала» белка, которой понравилась кормушка с едой. Зверек всеми силами пытался забраться в кормушку, однако это никак не получалось.

В какой-то момент наглое ограбление завершилось - липучки не выдержали, и кормушка упала. Этот момент попал на видео, а ролик быстро собрал множество просмотров.

Как сообщал Курсор, по мнению ученых, эволюция началась еще до появления жизни. Эксперты реконструировали первичный синтез белка и установили, что древние органические соединения способствовали бы аминокислотам, лучше всего сворачивавшим белки, приспосабливая их к определенным функциям.

Иначе говоря, эволюционные процессы или естественный отбор существовал даже на этом этапе, потому что отдавалось предпочтение наиболее подходящим аминокислотам.

Также Курсор писал о том, что студенты нашли древнюю каменную львицу во время экскурсии по северу Израиля.

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