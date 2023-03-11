Эволюция началась еще до появления жизни – исследование

Ученые в рамках изучения того, как благодаря аминокислотам появились первые ингредиенты для жизни, неожиданно узнали, что эволюционные законы действовали еще до зарождения живой жизни.

Об этом сообщает Science Alert.

Эксперимент провели для определения того, почему группа из 20 «канонических» аминокислот постоянно используется для построения белков, когда есть многие другие аминокислоты, потенциально подходящие для этого. Принято считать, что в 20 аминокислот входят 10 «ранних», собранных из атмосферы и обломков метеоритов ранней Земли, и 10 «поздних». Однако процесс отбора для вторых является не настолько четким, как для первых.

«Вы видите одинаковые аминокислоты в каждом организме, от человека до бактерий и архей, и это потому, что все на Земле связано через дерево жизни, которое имеет происхождение – организм, который был предком всех живых существ. Мы описываем события, повлиявшие на то, почему этот предок получил именно те аминокислоты», – рассказал химик из Университета Джона Гопкинса в Мэриленде Стивен Фрид.

Эксперты реконструировали первичный синтез белка и установили, что древние органические соединения способствовали бы аминокислотам, лучше всего сворачивавшим белки, приспосабливая их к определенным функциям. Иначе говоря, эволюционные процессы или естественный отбор существовал даже на этом этапе, потому что отдавалось предпочтение наиболее подходящим аминокислотам.

По словам исследователей, если бы миллиарды лет назад в основную группу вошли другие аминокислоты, то самим строительным блокам жизни не была бы свойственна настолько высокая эффективность для построения жизни. Они предполагают, что десять более «поздних» аминокислот отобрали из-за того, что они имели свертывающуюся способность белков. Это позитивно влияло на репликацию ДНК и формирование белков, что положило начало жизни.

«Вселенная, кажется, любит аминокислоты. Возможно, если бы мы нашли жизнь на другой планете, она не была бы значительно другой», – добавили ученые.

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