За сколько можно «купить» счастье – ответ ученых

Ученые из университетов Пенсильвании и Принстона проверили обоснованность утверждения, что с помощью денег можно стать счастливым.

Об этом сообщает IFLScience.

Существует известная пословица «Счастье за деньги не купишь», но после недавнего исследования у экспертов несколько иная точка зрения по этому поводу. Оказалось, что финансовое положение действительно может сделать счастливым, однако это не касается слишком большого богатства.

Так, с помощью денег и в самом деле можно «купить» счастье, но лишь на сумму до 75 тысяч долларов (около 270 тысяч шекелей). Дело в том, что после этой суммы не удалось обнаружить корреляцию между деньгами и тем, что человек ощущает себя счастливым.

По словам старшего научного сотрудника Уортонской школы и ведущего автора исследования Пенна Мэтью Киллингсворта, есть один важный нюанс – деньги действительно делают людей счастливее, но только в том случае, если они были счастливы изначально.

В рамках исследования было установлено, что исключение в этом правиле – финансово обеспеченные, но несчастливые люди. Например, если человек располагает огромными финансами, но все равно несчастлив, то ему не станет лучше благодаря дополнительным деньгам.

«Для всех остальных большее количество денег ассоциировалось с более высоким уровнем счастья в несколько разной степени», – рассказал Киллингсворт.

Также «Курсор» рассказывал, как самый богатый человек всех времен потерял все деньги за 2 минуты.