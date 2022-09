Археологи раскопали могилу «женщины-вампира»

Археологические раскопки проводили деревне Пьен, где нашли нетипичное захоронение женщины. Она имела шелковою шапочку, являющуюся символом высокого статусу, большой торчащий зуб-резец, серп над шеей и закованный в замок палец ноги. Последнее символизирует конец жизненного пути и невозможность вернуться.

Об этом сообщает Daily Mail.

Есть версия, что односельчане приняли эту женщину за вампира и похоронили ее таким необычным образом, что та не восстала из могилы. По словам руководителя группы и профессора из Университета Николая Коперника Дариуша Полиньски, несколько столетий назад восточные европейцы боялись того, что покойники вылезут из могил и навредят живым людям.

The remains of a female “vampire» have been discovered in 17th-century graveyard by archeologists in Poland. pic.twitter.com/tzuScD5eO5

— Daily Loud (@DailyLoud) September 3, 2022