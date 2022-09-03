Археологи раскопали могилу «женщины-вампира»

В Польше ученые нашли на кладбище XVII века могилу женщины, похороненную как вампир. Это связано со страхами европейцев перед восстанием мертвых людей.

Археологические раскопки проводили деревне Пьен, где нашли нетипичное захоронение женщины. Она имела шелковою шапочку, являющуюся символом высокого статусу, большой торчащий зуб-резец, серп над шеей и закованный в замок палец ноги. Последнее символизирует конец жизненного пути и невозможность вернуться.

Об этом сообщает Daily Mail.

Есть версия, что односельчане приняли эту женщину за вампира и похоронили ее таким необычным образом, что та не восстала из могилы. По словам руководителя группы и профессора из Университета Николая Коперника Дариуша Полиньски, несколько столетий назад восточные европейцы боялись того, что покойники вылезут из могил и навредят живым людям.

The remains of a female “vampire» have been discovered in 17th-century graveyard by archeologists in Poland. pic.twitter.com/tzuScD5eO5 — Daily Loud (@DailyLoud) September 3, 2022

Некоторые народы так сильно верили в вампиров, что иногда массово казнили людей из-за фанатичных подозрений. Кроме этого, потенциальными кровопийцами считались самоубийцы, а потому их тела специально калечили после смерти.

Этот страх жителей XVII века породил огромное количество методов, которыми хотели защититься от нежити. Например, известно о следующих проделках с трупами:

сжигание;

отрубание рук;

разбивание костей камнями;

вбивание в голову гвоздей;

расположение в могиле лицом вниз, чтобы после пробуждения вампир закапывался вглубь, а не выбирался на поверхность;

закрепление лезвия серпа или косы возле горла, чтобы проснувшийся мертвец при попытке встать отрезал себе голову.

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