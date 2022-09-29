Названы самые полезные специи в мире

Их ценные природные целебные свойства использовались веками. Сегодня также стоит воспользоваться дремлющими в них силами. Вот 7 самых полезных трав и специй в мире.

В первую очередь незаменима куркума, которая снижает уровень вредного холестерина в крови, защищает от атеросклероза и инфаркта. Обладает противораковым эффектом.

Шалфей улучшает память и поддерживает работу нашего мозга. Некоторые исследования показывают, что он может быть полезен при лечении умеренной болезни Альцгеймера.

Базилик, в свою очередь, оказывает целебное действие при желудочных расстройствах. Благодаря ингредиенту под названием эвгенол помогает избавиться от мышечных спазмов.

Еще одна бесценная трава — орегано. Это богатство антиоксидантов, обладающих способностью нейтрализовать свободные радикалы, способствующие старению нашей кожи или развитию рака.

Имбирь содержит одно из самых мощных природных противовоспалительных веществ, называемое гингеролом. Его действие помогает при мышечных и суставных болях, а также работает при лечении артрита, что подтверждено научными исследованиями.

Гвоздика уже много лет используется в натуральной медицине для лечения зубной боли. Она проявляет сильные противогрибковые и антибактериальные свойства.

Тимьян не мог не войти в список 7 самых полезных трав в мире. Его полезные для здоровья эффекты также были научно доказаны. Тимол, содержащийся в растении, обладает противовоспалительным действием. Эта трава также будет полезна людям, которые хотят сбросить лишние килограммы. Чабрец поддерживает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ, очищая наш организм от токсинов, отложений и вредных продуктов метаболизма.

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