Гидрогеливые патчи и маски не сработают: эксперты рассказали, как недосыпание влияет на лицо

Недосыпание может оказаться вредным не только для нашего физического и эмоционального благополучия, но и для нашей кожи.

Недостаток сна может привести к различным нежелательным последствиям, которые могут ухудшить качество и состояние кожи. Например, недостаточное количество сна может нарушить pH-баланс кожи и уменьшить ее увлажненность, что может вызвать появление покраснений, высыпаний и потерю естественного сияния.

Подробнее о негативных последствиях для лица от недосыпания информирует Daily Mail.

Кроме того, недосыпание может привести к появлению темных кругов под глазами, отечности век и красноте. Тонкая и чувствительная кожа в этой области склонна к дряблости и признакам старения, которые могут проявиться даже в молодом возрасте, если не высыпаться регулярно.

Недостаточное количество сна также может привести к уменьшению толщины кожи и ее эластичности. Гормон роста, который выделяется в первые часы сна, играет важную роль в синтезе коллагена и поддержании эластичности кожи. Недостаток сна может нарушить этот процесс и привести к появлению морщин и дряблости кожи.

Чтобы сохранить здоровье и привлекательность вашей кожи, важно обеспечить себе достаточное количество качественного сна. Это поможет избежать нежелательных последствий для кожи и сохранить ее свежесть, упругость и здоровый вид.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

Напоминаем, что китайский эксперт предупредил, что сон на боку очень вредит вашей спине и деформирует позвоночник. Спать на боку, животе или опираясь на что-либо небезопасно для позвоночника, поскольку он деформируется в процессе сна.