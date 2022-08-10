Земля оказалась на грани массового вымирания

Нынешними темпами ведения деятельности человечество неминуемо ведет планету к катастрофе. Земле к 2500 году грозит потепление на 9 градусов, которое приведет к массовой гибели всего живого.

Ученые проанализировали изменения климата, вызванные хозяйственной деятельностью человека, и пришли к заключению, что нас ожидает массовое, шестое по счету, вымирание на Земле.

Специалист-климатолог Кунио Кайхо из университета Тохока выявил закономерность, связывающую температуру земной поверхности и разнообразие жизни на Земле. Его исследования подтвердили, что рост или снижение средней земной температуры вызывает гибель и исчезновение многих видов флоры и фауны.

Истории известны пять глобальных температурных катастроф на Земле. Снижение температуры на 7 градусов привело к глобальному похолоданию, массовым исчезновениям видов и вымираниям растений и животных. Всемирное потепление на 9 градусов привело к не менее катастрофичным итогам.

Прогнозы ученых остановились на изменении температуры вверх на 5,2 градуса, что по предыдущим подсчетам может привести к массовому вымиранию. Экологи всего мира и активисты природоохранных обществ стремятся контролировать изменения температур и пытаются вывести температуру Земли к уровню на 1,5 градуса ниже, чем до начала индустриальной революции.

Ученые предупредили, что при нынешних темпах загрязнения планеты нам грозит потепление на 4,4 градуса до окончания столетия, а значит грозит глобальными вымираниями многих видов живых существ.

А потепление на критические 9 градусов, по подсчетам Кунио Кайхо, наступит к 2500 году.

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