Женщина создала сверхпопулярную игрушку, но не заработала на этом ни копейки – как это произошло

Спустя долгие годы она призналась, сожалеет ли об этом.

Жительница США Кэтрин Геттингер около 30 лет назад стала изобретательницей спиннеров, но это не сделало ее ни богатой, ни известной.

Об этом сообщает Lad Bible.

По словам женщины, в далеком 1993 году ей пришла в голову оригинальная идея игрушки-антистресса. Она продемонстрировала ее ряду розничных продавцов игрушек, в том числе известной компании Hasbro.

Тем не менее бизнесмены не оценили эту идею, а потому автору спиннера отказали. С того момента прошло три десятилетия и теперь эту игрушку можно встретить почти в каждом доме, а еще в 2017 году она была одной из самых популярных на рынке.

Розничным торговцам удалось заработать миллионы, но Кэтрин это никоим образом не коснулось. Дело в том, что она получила патент на спиннеры в 1997 году, но в 2005 году срок его действия истек, ибо американка не смогла найти 400 долларов для оплаты пролонгации своих прав на устройство. В связи с этим все могли создать собственные версии или дизайны спиннера, не сталкиваясь с какими-либо юридическими проблемами.

В итоге в 2014 году Скотту Маккоскери удалось изобрести нечто подобное, но его устройство получило название Torqbar. По словам мужчины, этот гаджет был им придуман, чтобы найти чем занять руки во время рабочих совещаний, на которых он испытывал стресс из-за своего начальника.

Можно сказать, что это был тот же спиннер, придуманный ранее Хеттингер. Несмотря на это, в 2017 году женщина призналась, что она рада, что людям пришлось по душе ее изобретение.

Также "Курсор" сообщал, что мужчина попытался отсудить у больницы сотни миллионов, объяснив это курьезной причиной