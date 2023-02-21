Ученые сделали неожиданное открытие о драгоценном камне в гробнице Тутанхамона

Загадочное желтое стекло можно найти в пустынях Египта и Ливии. Оно известно уже тысячи лет и широко использовалось для изготовления скарабея для нагрудника фараона 18-й династии Тутанхамона.

Долгое время ученые не были уверены в его происхождении, но исследователи считают, что нашли ответ на этот вопрос.

Как сообщалось в журнале Geology, желтое стекло образовалось в результате падения метеорита, произошедшего 29 млн лет назад. Ученые проанализировали цирконы в образцах стекла, найденных в Ливийской пустыне, и обнаружили, что они, должно быть, расплавились в результате удара. Стекло образуется, когда песок плавится при очень высокой температуре.

«Это была тема постоянных споров о том, образовалось ли стекло во время удара метеорита или во время взрыва в воздухе, который происходит, когда астероиды, называемые объектами, сближающимися с Землей, взрываются и выделяют энергию в атмосферу Земли», — говорится в заявлении доктора Аарона Кэвоси из Университета Кертина.

«И удары метеорита, и взрывы в воздухе могут вызвать плавление, однако только удары метеорита создают ударные волны, которые образуют минералы высокого давления, поэтому обнаружение свидетельств бывшего рейдита (редкий минерал, образованный из цирконов, подвергшихся воздействию высоких температур и давлений) подтверждает, что он был создан в результате удара метеорита», — говорит доктор.

«Удары метеоритов — это катастрофические события, но они не являются обычным явлением. Взрывы в воздухе случаются чаще, но теперь мы знаем, что в ближайшем будущем не следует ожидать образования стекла в ливийской пустыне, что внушает некоторое утешение», — пояснил доктор Кэвоси.

Ученые отметили, что у Тутанхамона был драгоценный камень из такого стекла. Один из его кинжалов был сделан из метеоритного железа.

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