Мужчина попытался отсудить у больницы сотни миллионов, объяснив это курьезной причиной

По словам мужчины, из-за этого распался его брак.

Житель Австралии хотел судиться с больницей, где его супруга родила с помощью кесарева сечения.

Об этом сообщает The Mirror.

Анил Коппула присутствовал в Королевской женской больнице в Мельбурне на родах, которые его ужаснули. В частности, его шокировали кровь и органы его супруги во время спасательной операции, по итогам которой она родила ребенка.

По словам мужчины, врачи действовали неправильно, а также якобы из-за операции распался его брак. Австралиец пожаловался на развитие психического заболевания, потому что он присутствовал при родах. В итоге он решил отсудить у больницы 519 млн фунтов стерлингов.

Судебные документы содержат показания, что Анила поощряли или разрешали наблюдать за родами, вследствие чего он увидел больше необходимого, в том числе внутренние органы своей супруги. Мужчина считает, что персонал больницы должен был оказать ему "заботу". Однако ее якобы нарушили, а потому, как он полагает, медучреждение должно было возместить ему ущерб.

Коппула сам представлял себя в суде и заявлял, что ответственность за причиненный ущерб следует возложить на больницу. В ответ представители Королевской женской больницы заявили, что они обязаны оказывать медпомощь, но отрицали факт ее нарушения.

В итоге в суде прекратили рассматривать дело, назвав "злоупотреблением процессом". Австралиец прошел обследование, по итогам которого решили, что степень его психического расстройства не соответствует уровню, который необходим для возмещения ущерба.

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