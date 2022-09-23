Жир на животе приводит к сердечным приступам и циррозу печени

Излишний жир, скопившийся в районе живота, по словам врачей, постепенно повышает угрозу развития болезней сердца, а также диабета и цирроза.

Живот — это проблемное место для людей с лишним весом. Вокруг кишечника, печени, почек и сердца скапливается так называемый висцеральный жир.

Немецкий диетолог Маттиас Рид рассказал, чем грозит скопление жира на животе, сообщает wworld.

Излишнее количество пустых калорий и быстрых углеводов, а также недостаток физической активности приводят к появлению жировой прослойки в районе живота. А с возрастом замедляется обмен веществ, и сбросить эти лишние сантиметры становится все сложнее.

Доктор Ридл рассказал, что висцеральный жир выделяет вещества-мессенджеры, которые попадают в кровоток и этим влияют на здоровье многих органов.

Цирроз печени. Скопления висцерального жира угрожают в первую очередь печени. Сейчас около 30 процентов людей примерно в возрасте от 40 лет имеют признаки ожирения печени. Интересно, что это вызвано не злоупотреблением алкоголя, а нездоровым питанием и отсутствием постоянных физических нагрузок. По словам доктора Ридла, риск наступления цирроза возникает уже при поражении печени жировыми отложения более чем на треть.

Сердце. Избыточный жир повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Он выделяет специфические белки, из-за которых организм теряет способность разрушать тромбы. Это повышает риски тромбоза или эмболии (когда сгусток крови перемещается и блокирует сосуды). Такие изменения являются прямой угрозой для сердца или легких, которые не обеспечиваются кислородом и питательными веществами. Из-за этого отмирают клетки сердца, приводя к сердечному приступу.

Диабет. Накопившийся в клетках жир мешает вырабатывать гормон адипонектин, что приводит к резистентности к инсулину. Это увеличивает уровень сахара в крови и приводит к диабету второго типа.

Активность мозга. Ученые из университета штата Айова доказали, что избыток жира на животе снижает когнитивную способность мозга, особенно у пожилых людей. Жир способствует развитию воспалений, происходит активация иммунной системы мозга, из-за этого снижаются его умственные способности.

Быстро убрать жир на животе, естественно, не получится, необходимо «заставить» организм худеть методом правильного питания и постоянных тренировок.

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