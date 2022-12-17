Животные сделали научное открытие, которому почти 3 тысячи лет

В Украине посреди заповедника сурки нашли керамику, датированную VII веком до нашей эры.

Об этом сообщили в историко-культурном заповеднике «Бельск».

Это произошло на Бельском городище (Полтавская область). По словам директора заповедника Игоря Короста, артефакты были найдены возле норы сурка.

Керамику обнаружили в Бельском городище во время экскурсии. Артефакты были у входа в сурковую нору.

На Западном укреплении и в долине рядом с ним функционирует поселение сурков — разветвленная система нор, соединенных подземными ходами. Зимой сурки залегают в спячку. Но их норы хорошо видны, как и протоптанные между ними тропинки в траве.

Во время прогулки по валам люди заметили, что у входа в нору сурка торчали фрагменты керамики. Видимо, когда животное рыло нору, то вынесло вместе с почвой артефакты.

«Такое случается не в первый раз. Иногда нам кроты помогают, а это у нас целое бабье поселение там. Вот они и накопали. Опытные археологи знают, что, например, на новом месте всегда следует осматривать и животные норы. Нередко можно найти что-нибудь интересное», ‒ рассказал он.

Короста добавил, что были обнаружены фрагменты лепной керамики и чернолискованной лепной керамики. Также в этом месте кости, уголь и куски глиняной обмазки. Все находки передали музейный фонд Украины.

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