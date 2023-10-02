Жвачка полезна для здоровья зубов - рекомендация от стоматологов

Однако речь идет не об обычных жвачках, а в которых нет сахара.

Стоматологи рекомендуют жевать жвачку без сахара 20 минут после еды. По их словам, от сахарной вреда больше, чем пользы. Также они добавили, что польза жвачек в том, что они помогают производить больше слюны, которая является естественной защитой рта от кислот и продуктов жизнедеятельности бактерий, оставшихся во рту после еды.

Об этом пишет Dental Health.

Кроме того, жвачки образуют тонкую пленку на зубах. Таким образом для здоровья зубов важно чистить зубы дважды в день пастой с фтором и жевать жвачку между приемами пищи, тогда она хорошая помощница. Полезно будет также пользоваться и зубной нитью каждый день.

Кстати, жвачка не только способна предотвратить кариес, но и помогает при сухости во рту и неприятном запахе. Потому ее можно пожевать и после сна. Жевание жвачки еще может уменьшить симптомы у людей с гастроэзофагеальным или ларингофарингеальным рефлюксами. В первом случае содержимое желудка попадает в пищевод, во втором – в горло.

Ранее "Курсор" писал о том, что были названы продукты, которые вредят зубам больше, чем сахар. Продукты являются источником витаминов, минералов и других полезных веществ, которые нужны для укрепления организма, в частности прочности эмали зубов. Но есть пища, которая способна существенно повредить зубы и повлиять на их цвет.