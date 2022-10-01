Знают не все: что нельзя класть в посудомоечную машину

При всем своем удобстве посудомоечная машина пригодна не для всей кухонной утвари. И какие-то предметы придется отмывать вручную.

Для современной хозяйки посудомоечная машина — настоящая помощница, потому что она экономит время и силы. Однако не всю кухонную утварь можно очистить с помощью этой установки. Что нельзя класть в посудомойку?

Об этом сообщается на сайте Ukr.Media.

Речь идет о деревянной посуде и разделочных досках. Дело в том, что материал при таком способе очищения может износиться. Высокая температура может вызвать царапины и трещины, в конечном итоге, деревянная посуда станет непригодной для использования.

Также в посудомойку нельзя класть фарфор, хрусталь, потому что они достаточно хрупкие, в результате материал может начать отслаиваться и появится мутный осадок.

Еще в список попали терки для сыра и цедры. Они прослужат намного дольше, если мыть их небольшим количеством мягкого мыла и воды. Если постоянно их очищать в посудомойке, то лезвия затупляться.

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